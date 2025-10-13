Yeni Şafak
Bakan Ersoy paylaştı: Cumhuriyet tarihine ışık tutan Ankara'nın başkent oluşuna dair bilinmeyen görüntüler

Bakan Ersoy paylaştı: Cumhuriyet tarihine ışık tutan Ankara'nın başkent oluşuna dair bilinmeyen görüntüler

10:4513/10/2025, Pazartesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünü, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden paylaştığı tarihî bir video ile kutladı. Ersoy, "1933 yapımı filmden kısa bir görüntü ile; başkentimizin gökyüzünden nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunun kesitini izliyoruz." dedi.

Cumhuriyet’in 10. yılı dolayısıyla 1933 yılında Türkiye’ye gelen Sovyet sinemacıların gözünden çekilen film, dönemin Ankara’sını gökyüzünden sunarak, şehrin dönüşümüne tanıklık etme imkânı sağlıyor.

Ankara’nın dönüşümüne havadan bakış


Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1933 yapımı videonun, başkentin geçirdiği değişimi çarpıcı şekilde yansıttığını belirtti.


Filmde, o dönemde “Eski Ankara” olarak adlandırılan Ankara Kalesi ve çevresi ile “Yeni Ankara” olarak anılan Ulus Meydanı, Atatürk Heykeli, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ile Çankaya Köşkü’nden görüntüler yer alıyor.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünde, Sinema Genel Müdürlüğümüz @SinemaGenelMd arşivinden 1933 yılının Ankara'sına gökyüzünden bir tanıklık.

Cumhuriyetimizin 10. yılı için ülkemize gelen Sovyet sinemacıların gözünden Başkent.

O dönem “Eski Ankara” olarak adlandırılan Ankara Kalesi ve çevresi, “Yeni Ankara” olarak anılan Ulus Heykel, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Çankaya Köşkü’nden eşsiz görüntüler.

1933 yapımı filmden kısa bir görüntü ile; başkentimizin gökyüzünden nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunun kesitini izliyoruz.

Gökyüzünden yansıyan bu görüntülerle birlikte, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz.”

Arşiv Görüntüleri YouTube Kanalında


Paylaşılan kısa video, izleyenleri Cumhuriyet’in ilk yıllarına götürürken, Ankara’nın eski ve yeni yüzünü gökyüzünden sunuyor.


Arşiv görüntülerinin tamamı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün resmî YouTube kanalında https://www.youtube.com/@Sine_Resmi izlenebiliyor.

