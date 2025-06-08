Bakan Kurum paylaştı: Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı

"Deprem olduğunda burası iyi ki var dedik"

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sığınma alanı olarak bu millet bahçesine geldiklerini ifade eden ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Sude Ateş, "Depremden sonra buraya gelince benden başka gelen bir sürü insan olduğunu gördüm ve ‘iyi ki var burası' dedik. Spor alanları, yürüyüş alanları, oturma alanları var. Sosyalleşmek, piknik yapabilmek için çok mükemmel bir alan. Burada binalardan ziyade böyle bir parkın olması her açıdan süper" dedi.