Bakan Kurum paylaştı: Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 3 ilçenin kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulunarak, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı" dedi. Bağcılar Millet Bahçesi, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından çevre sakinlerinden tam not aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 bin metrekare alanda kurulan Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı.
Bakan Kurum, paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer vererek, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…" ifadelerini kullandı.
"Nefes alma lokasyonu oldu"
Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, "Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçemizin kavşak noktasında bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur" bilgilerini verdi.
"Deprem olduğunda burası iyi ki var dedik"
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sığınma alanı olarak bu millet bahçesine geldiklerini ifade eden ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Sude Ateş, "Depremden sonra buraya gelince benden başka gelen bir sürü insan olduğunu gördüm ve ‘iyi ki var burası' dedik. Spor alanları, yürüyüş alanları, oturma alanları var. Sosyalleşmek, piknik yapabilmek için çok mükemmel bir alan. Burada binalardan ziyade böyle bir parkın olması her açıdan süper" dedi.
Farklı türde 2 bin 30 ağaç bulunuyor
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığınca 60 bin metrekare alanda kuruldu.
Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.