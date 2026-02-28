Yeni Şafak
Bakan Kurum'dan Selimiye Camii'ne ziyaret

Bakan Kurum'dan Selimiye Camii'ne ziyaret

12:2328/02/2026, Cumartesi
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2 bin 530 sosyal konutun kura çekilişi törenine katıldığı Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii’ni ziyaret etti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selimiye Camii'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.


Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Mimar Sinan'ın en nadide eserlerinden Selimiye'nin gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

Daha sonra restorasyonu yapılan Havlucular Hanı'nı gezen Bakan Kurum, Tarihi Mezit Bey Hamamı’nda da incelemelerde bulundu.


Söğütlük Millet Bahçesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum Sıfır Atık Şenliği’ne katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan atölyeleri gezen Bakan Kurum, öğrencilerle ağaç dikti. Çocuklarla sohbet eden Bakan Kurum, millet bahçesine havuz, öğrencilerin okuluna da halı saha sözü verdi. 

