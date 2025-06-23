Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aralıksız sürdürdüğü gıda denetimlerinde yeni hileler ortaya çıkıyor. Denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Yayınlanan güncel ifşa listesinde, çaya gıda boyası kattığı tespit edilen firmalar belirlendi. İşte detaylar.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla ülke genelinde gıda denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Marketlerden restoranlara kadar birçok işletme sıkı kontrollerden geçiyor.
İfşa listesinde bu kez çay markaları var
Denetimlerde, laboratuvar incelemeleri sonucu uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güncellenen ifşa listesinde yer alan çay markaları dikkat çekti.
Bakanlık tarafından güncellenen yeni listede, üç farklı siyah çay markasında gıda boyası kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
İşte, o firmalar...
Ebu Said Gıda- Gıda boyası tespit edildi.
Akboz Gıda Turizm Otomotiv Petrol Tekstil İnşaat Canlı Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin "Akboz Helen" markalı siyah çayında da aynı şekilde hileli içerik bulundu.
Seylon Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait "Seylon" markalı üründe de gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.