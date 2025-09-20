Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Bandırma’da tren kazası ucuz atlatıldı

Bandırma’da tren kazası ucuz atlatıldı

00:0320/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu treninin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Ekspresi’nin 32003 sefer sayılı treni saat 16.05’te İzmir Basmane’den hareket ederek saat 22.00’de Bandırma’ya ulaşmak üzere yola çıktı. Seyir sırasında makinistin karşı tarafta bulunan görevliyle telsiz bağlantısının kopmasının ardından tren, son durağa yanaşırken istasyon duvarına çarptı.


Trende 15 yolcu bulunduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular kendi imkanlarıyla trendeki vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmazken, hastaneye intikal eden yolcu olmadığı bildirildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Balıkesir
#Bandırma
#Kaza
#Tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu