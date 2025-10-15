Yeni Şafak
Baraj suları çekildi: Eski Yusufeli yeniden gün yüzüne çıktı

15:4615/10/2025, Çarşamba
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle eski yerleşim alanı yeniden gün yüzüne çıktı. 2022’de su altında kalan eski ilçe merkezinin kalıntıları ve cami minaresi yeniden ortaya çıktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle eski yerleşim alanı yeniden ortaya çıktı. 

Yusufeli Barajı’nın Kasım 2022'de devreye alınmasının ardından ilçe merkezi ve çevredeki köyler sular altında kaldı.

Su seviyesinin düşmesiyle eski ilçe merkezine ait yapıların kalıntıları ve cami minaresi yeniden görünür hale geldi.

