Bartın ve Karabük'te sonbahar güzelliği

09:551/11/2025, Cumartesi
DHA
Bartın–Karabük sınırındaki 20 bin hektarlık alana yayılan 9 yaylada sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı ve kahverengiye dönen yaprakları eşsiz bir manzara oluşturdu. Bölgenin büyüleyici sonbahar görüntüleri dronla havadan kaydedildi.

Bartın-Karabük sınırlarında bulunan 20 bin hektarlık alandaki 9 yaylada sonbaharla birlikte ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarını almaya başlamasıyla ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta 1800 rakıma ulaşan, 20 bin hektarlık alanı kaplayan Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler oluşmaya başladı. 

Ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu renklere büründü. Gezen Yaylası'na geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gezen Gölü'nün manzarası da doğa tutkunlarının ilgisini çekti. 

Yaylalar dronla görüntülendi. 

