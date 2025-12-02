Başakşehir'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de 13 katlı bir sitenin 2'nci katındaki balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarındaki 13 katlı sitenin 2'nci katında bulunan balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Restoranın havalandırma boşluklarından çıkan dumanlar kısa sürede siteyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.