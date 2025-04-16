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Başıboş at dehşeti: Gaziantep'te yola fırlayan at polis aracına girdi

Başıboş at dehşeti: Gaziantep'te yola fırlayan at polis aracına girdi

20:1416/04/2025, Çarşamba
DHA
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Gaziantep'te hareket halindeki sivil polis aracına, yola fırlayan başıboş ata çarptı. Ön camdan içeri giren atın öldüğü kazada 2 polis de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde havaalanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. 

Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. 

 Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.  Yaralılardan Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Ölen at araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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