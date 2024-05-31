Başıboş köpekler dehşet saçtı: Yüzlerce hayvan telef oldu

Yaşadığı olay sonrası açıklamada bulunan Çolak, “Köpekler aniden saldırdı. Bu esnada biz yetişemedik yarım saatin içinde 50'ye yakın küçükbaşımız telef oldu. Bunun yanı sıra 150 tavuk ve 55-60 tane de kaz telef oldu.





Biz mağduruz yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz başka da işimiz yok” dedi.Köpek severlere seslenen Çolak, “Biz köpeklere bir şey yapınca tepki gösteriyorlar.



