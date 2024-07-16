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Başıboş köpekler sürüye saldırdı 7 koyun öldü

14:59 - 16/07/2024 Salı
DHA

Eskişehir'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10'unu yaraladı.

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Ramazan Kavak, koyun sürüsünü otlatmak için Seyitgazi kara yolu üzerinde bulunan katı atık tesislerin bulunduğu alana götürdü.

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Tesislerin arkasındaki arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Koyunlardan 7'si öldü, 10'u yaralandı.

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İhbarla gelen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ölen hayvanlarla ilgili tespit yaparak inceleme başlattı.

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Ramazan Kavak, bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl 3-5 koyununu bu şekilde kaybettiğini ifade ederek, "Burada binlerce köpek var, 6-7 tane hayvanım öldü. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı gitti, yerini bulamadım. Herhalde o da ölür" dedi. 

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#Eskişehir
#Köpek
#Koyun
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