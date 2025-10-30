Yeni Şafak
Batman’da faciadan dönüldü: Restoranki tüplerin çıkarılması yangının büyümesini önledi

Batman’da bir restoranda sabaha karşı çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında içerideki tüplerin çıkarılması muhtemel faciayı önledi.

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde, otogar karşısında bulunan bir restoranda, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, içerideki mutfak tüplerini güçlükle dışarı çıkartarak muhtemel facianın önüne geçmiş oldu. İtfaiye personelinin uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

