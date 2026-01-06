Bayburtlu ustanın milyonlarca yıllık keşfi: Doğada toplarken rastladı, zanaatını işlerken ortaya çıktı

"Uzmanlara danışacağım"





Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.