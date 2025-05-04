Bayburt'ta kuvvetli yağış sonrası dere taştı: Köy su altında kaldı

"50 yıldır bu köyde dere çalışması yapılmıyor" iddiasında bulunan vatandaş, "Köyümüz aşırı yağışlardan dolayı sel altında kaldı. Evlerin kenarlarından su gidiyor. Arazi olsun, köyün içi olsun, köyün kenarındaki mahalleler olsun bütün hepsi suyun içinde kaldı. Bu derelerde, dere ıslah çalışmaları yapılması gerekiyor. Dere çalışması 50 yıldır Kırkpınar köyünde yapılmıyor, köyün son hali budur. Yetkililerden en kısa zamanda dere ıslahı bekliyoruz" dedi.