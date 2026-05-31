Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Bayram tatilinde Taraklı'yı tercih edenler tarihte yolculuk yaptı

Bayram tatilinde Taraklı'yı tercih edenler tarihte yolculuk yaptı

00:0331/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, ziyaretçilerine Kurban Bayramı tatilinde doğa, tarih ve lezzetleriyle iç içe tatil imkanı sundu.

Şehir yaşantısı ve stresten uzaklaşmak isteyenler, bayram tatilinde Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerini oluşturan konakları ve tarihi yapıları barındıran ilçede yoğunluk oluşturdu.



Doğal güzellikleri, düşük gürültü seviyesi, yerel yaşam kültürünü koruyan yapıları ve sakin insan ilişkileriyle öne çıkan ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi konakları ve camileri, 7 asırlık çınar ağacının yanı sıra otantik sokaklarında sessiz sakin tatil yapma fırsatı buldu.



Zonguldak'tan gelen Emre Erdal, Taraklı'yı haberlerden ve sosyal medyadan gördüğünü, ailesiyle birlikte geldiğini söyledi.


Erdal, ilçenin kültürel alanda zengin yerlerini gezdiklerini belirterek, "700 yıllık çınar ağacını, tarihi konaklarını ve türbelerini gezdik. Yöresel anlamda lezzetli olan uhud ve karadut pekmezini tattık ve aynı zamanda da yöresel çarşısını gezerek alışveriş yapma fırsatı bulduk." dedi.

İstanbul'dan gelen Süleyman Karakoç ise ilçe merkezinde tarihi konakları ve camileri gezdiklerini aktararak, Karagöl Yaylası’na gideceklerini kaydetti.



#Sakarya
#Kurban Bayramı
#Turist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?