Bayrampaşa’da üç katlı binadan kopan beton parçalar aracın üzerine düştü

'BU BÖLGEDE HİÇBİR BİNA SAĞLAM DEĞİL'





Mahalle sakini Barbaros Doğan "İkinci kez parçalar düştü, bu sefer daha şiddetli oldu arabanın üzerine düştü zaten sağlam değil yani binalar. Arabada pek bir hasar yok gibi. İtfaiye geldi yukarıyı tıraşladılar taşları zaten yerde de görüyorsunuz. Binada yaşayanlar hala var. Bu bölgede hiçbir bina sağlam değil ben de burada oturuyorum. Bir an önce çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.