Bayrampaşa’da üç katlı binadan kopan beton parçalar aracın üzerine düştü

Bayrampaşa’da üç katlı binadan kopan beton parçalar aracın üzerine düştü

18:453/12/2025, Çarşamba
DHA
Bayrampaşa'da 50 yıllık olduğu öne sürülen 3 katlı binadan düşen beton parçalar, sokakta park halinde bulunan hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Sokağı bir süre trafiğe kapatan ekipler, binanın dış cephesindeki diğer parçaları kontrollü şekilde düşürdü.

Yenidoğan Mahallesi, Yayla Sokak'taki yaklaşık 50 yıllık 4 katlı binanın üst katından düşen parçalar sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayın ardından sokakta yaşayanlar durumu belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak tedbiren trafiğe kapatılırken merdiven aracıyla ulaşılan parçalar, kontrollü şekilde düşürüldü. Binanın dış cephesi temizlenirken park halindeki araçta hasar oluştu.

'BU BÖLGEDE HİÇBİR BİNA SAĞLAM DEĞİL'


Mahalle sakini Barbaros Doğan "İkinci kez parçalar düştü, bu sefer daha şiddetli oldu arabanın üzerine düştü zaten sağlam değil yani binalar. Arabada pek bir hasar yok gibi. İtfaiye geldi yukarıyı tıraşladılar taşları zaten yerde de görüyorsunuz. Binada yaşayanlar hala var. Bu bölgede hiçbir bina sağlam değil ben de burada oturuyorum. Bir an önce çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

