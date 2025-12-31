Bazı illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kahramanmaraş bugün okullar tatil mi?
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."
Batman'da bugün okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Bu nedenle ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Siirt'te bugün okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, 0-6 yaşında çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Gaziantep'te okullar tatil mi?
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden, öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabiltasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel öğretim anaokulları dahil olmak üzere, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır."
GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır."
Kırşehir'de okullar tatil mi?
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bolu ve Karabük'te okullar tatil mi?
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
Bolu ve Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.
Mardin'de okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Sivas'ta okullar tatil mi?
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.
Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu küçük molayı güzel değerlendirin. Biraz dinlenin, ailenizle vakit geçirin, karın keyfini çıkarın ama derslerinizi de tamamen unutmayın. Kitap okumayı, hayaller kurmayı ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2026'ya umutla, güzel hayallerle ve bol gülümsemeyle girin. Hepinize huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Sevgiyle kalın."
Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.
Şırnak'ta okullar tatil mi?
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde da eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Aksaray'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Adıyaman'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kilis'te okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.
Muş'ta okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
Van'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kent genelindeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.
Niğde'de okullar tatil mi?
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Ordu'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Tunceli'de okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.
Kayseri'de okullar tatil mi?
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Ağrı'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Mustafa Koç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrencilerin güvenliği için eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.
Öğrencilerin bir günlük molayı iyi değerlendirmelerini isteyen Koç, "Biraz dinlenin, karın tadını güvenli bir şekilde çıkarın, ama özellikle bir kitabın sayfalarını aralamayı ihmal etmeyin. Kitaplar, her zaman en güzel yol arkadaşınızdır. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli bir tatil ve verimli okumalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sinop'ta okullar tatil mi?
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.
Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
Nevşehir'de okullar tatil mi?
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Hakkari'de okullar tatil mi?
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden olumsuz hava şartları ve saat 11.00'den itibaren başlaması beklenen yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.
Oluşabilcek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Bingöl'de okullar tatil mi?
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yozgat'ta okullar tatil mi?
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kastamonu'da okullar tatil mi?
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.
İl merkezi ile Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.
Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.
Bilecik'te okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi.
Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Hatay'da okullar tatil mi?
Hatay'ın Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 10 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.
Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Adana'da okullar tatil mi?
Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.
Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Çankırı merkez ve 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu nedenle il merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Ayrıca, Bayramören ve Yapraklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitime ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.
Bu kapsamda eğitim öğretime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kurumda görevli hamile ve engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karaman'da okullar tatil mi?
Karaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Eskişehir'de okullar tatil mi?
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Mihalıççık Kaymakamlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, ilçedeki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği ifade edildi.
Çorum'da okullar tatil mi?
Çorum merkez ve ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskilip ilçesinde taşımalı eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.
Öte yandan, kar yağışı ve hava koşullarının olumsuz durumlar oluşabileceği gözetilerek, Dodurga ilçesine bağlı Tekke ve Ayva, Kargı ilçesinde Pelitcik ve Bademce, Osmancık ilçesinde Kamil, Öbektaş, Yaylabaşı, Akören köylerindeki okullar bugün tatil edildi.
Yüksek kesimlerdeki köylerden kent merkezindeki okullara taşınan bazı öğrencilere de kar dolayısıyla bir gün izin verildiği belirtildi.