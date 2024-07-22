Beşiktaş'ta park halindeyken hareket eden kamyon apartmanın girişine çarptı

"Doğum günümdü bugün, en mutlu günüm en kötü günüm oldu"





Baran Çınar Duman, evde kuzeniyle PlayStation oynadığı sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, şunları anlattı:





"Bir anda gümbürtülü bir ses gelmeye başladı ve ev çok sallandı. Onun etkisiyle masadan PlayStation'ım düştü. İtfaiyeler geldi dediler ki; 'Gaz kaçağı var, patlayabilir çabuk çıkın.' Bahçenin oradan tırmandım, yukarıya çıktım, sonra anneannemi aldık, anneannem de tansiyon-kalp hastasıydı, ambulansla götürdüler. Doğum günümdü, hazırlıklarım bitmişti. Mutlu mutlu oynuyorduk, misafirlerimizi bekliyorduk. Bir anda çat diye ses geldi, en mutlu günüm en kötü günüm oldu."