Beyoğlu ve Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

22:149/12/2025, Salı
DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu ve Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

 Beyoğlu Taksim Meydanı'nda ve Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde eş zamanlı olarak saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. 

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Beyoğlu
#Kadıköy
