Beyoğlu’nda otelde çıkan yangında mahsur kalan üç kişi ve bir köpek kurtarıldı

Otelde kalan ve yangın merdiveni olmadığını iddia eden Kadir Güzel, "Otelde kalıyorduk. Birden dumanlar yükseldi. Yabancı müşteriler panik oldu. Panik yapmayın buradaki itfaiye ’çok güçlüdür’ dedim. İnsanların maddi kaybı var. Bazı müşteriler panikle telefonlarını bazıları ise fotoğraf makinelerini düşürdü. İtfaiye mükemmeldi. Avrupa’da yaşadım ben, orada bile bu kadar hızlı müdahale edemezler. Buradaki en büyük sorun ise yangın merdiveni olmaması. Yangın merdiveni olmaması büyük bir sorun...