Beyoğlu’nda otelde çıkan yangında mahsur kalan üç kişi ve bir köpek kurtarıldı

Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangında mahsur kalan üç kişi ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Karun Çıkmazı Sokak’ta bulunan bir otelde çıktı. Otelde, henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın nedeniyle üst katları duman sardı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duman sebebiyle üst kattaki kişilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıktı. Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle, otelde hasar meydana geldi.

Otelde kalan ve yangın merdiveni olmadığını iddia eden Kadir Güzel, "Otelde kalıyorduk. Birden dumanlar yükseldi. Yabancı müşteriler panik oldu. Panik yapmayın buradaki itfaiye ’çok güçlüdür’ dedim. İnsanların maddi kaybı var. Bazı müşteriler panikle telefonlarını bazıları ise fotoğraf makinelerini düşürdü. İtfaiye mükemmeldi. Avrupa’da yaşadım ben, orada bile bu kadar hızlı müdahale edemezler. Buradaki en büyük sorun ise yangın merdiveni olmaması. Yangın merdiveni olmaması büyük bir sorun...

Otel ara sokaklarda olsaydı, itfaiye giremeseydi büyük bir facia yaşanırdı. İlk anda 10-15 kişi mahsur kalmıştı. Bağıranlar, atlamaya çalışanlar oldu. Devlet yetkilileri elinden geleni yaptı. Biraz geç kalınsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama yangın merdiveni olmaması çok büyük bir handikap" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

