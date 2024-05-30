Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti: Yerde sürükledikten sonra kurşun yağdırdı

ÖNCE KADINA SONRA KENDİNE ATEŞ ETTİ

Mahalle sakini Bilal Doğan “Kızı çekiyordu. Kız da beni bırak diyordu. Biz de ikna etmeye çalıştık. ‘Kıza zarar vermeyeceğim, kendime zarar vereceğim' dedi. Sonra ben arkamı döndüm. Önce kıza sonra kendine ateş etti" dedi.