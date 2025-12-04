Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik Pazaryeri TOKİ’de anahtar teslimi başlıyor: 105 konut sahiplerini bekliyor

Bilecik Pazaryeri TOKİ’de anahtar teslimi başlıyor: 105 konut sahiplerini bekliyor

11:504/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde uzun süredir merakla beklenen 105 konutluk TOKİ projesinde sona gelinirken anahtar teslimi başlıyor.


Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tamamlanan konutların önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarıyla birlikte teslim edileceğini duyurdu.


Başkan Tekin, yaptığı açıklamada projenin ilçenin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük gayret gösterdik. Çok şükür 105 konutluk TOKİ projemiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun."

#toki
#bilecik
#pazaryeri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ev başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin konut kura çekimi ve başvuru için son gün tarihi