Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Mayıs 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kurban derisini israf etmeyin bağışlayın
Kurban Bayramı'nda işlenen derilerin ekonomide 800 milyon dolarlık katma değer zinciri oluşturması öngörülürken, toplanan miktarın yaklaşık yüzde 40'ı her yıl bilinçsiz kesim ve yanlış muhafaza sebebiyle israf ediliyor. Sadece büyükbaş derilerinde yaşanan kayıp yılda 500 bin adede ulaşıyor. Ham deriye ihtiyaç duyan sektör için yapılan ihmalin toplam ekonomik faturası ise yüz milyonlarca lirayı buluyor.
Bir Gazze Vakfesi lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haccın en önemli rüknü olan ‘Arafat Vakfesi’nden (duruş) ilhamla bir ‘Gazze Vakfesi’ çağrısı yaptı: “Filistin’de, Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Netanyahu denilen zalim inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim.”
Kenetlenebilirsek başarırız
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil, acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir aile olduğunu söyledi. Doğan, kenetlendiklerinde her şeyi başarabileceklerini dile getirdi.