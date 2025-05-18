'Evinizin sanal kapısından içeri girmiş olur'





En çok merak edilen konulardan biri de şu: Bir hacker, ele geçirdiği bir modem üzerinden ağa bağlı hangi cihazlara ve bilgilere erişebilir?

“Modem ele geçirildiğinde hacker adeta evinizin sanal kapısından içeri girmiş olur” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şu bilgilerin altını çizdi:





Ağınıza bağlı tüm cihazlara uzaktan erişim sağlamaya çalışabilir. Özellikle güvenliği zayıf olan akıllı televizyonlar, kameralar veya eski telefonlar üzerinden daha kolay sızma imkânı bulur. Bu cihazlar üzerinden evdeki diğer cihazlara da geçiş yapabilir.





Yani sadece bilgisayar değil, yatak odasındaki televizyon bile bir tehdit haline gelebilir. Çünkü ağ aynı olduğu sürece, saldırgan tüm cihazlara ulaşmak için yollar arar. Bu nedenle ağdaki her cihazın şifresi güçlü olmalı, yazılımları güncel tutulmalı ve modemin güvenliği en başta sağlanmalı.











