Bitlis'te gökyüzünde görsel şölen: Geminid meteorları böyle görüntülendi

09:4918/12/2025, Perşembe
IHA
Bitlis'te gökyüzünü süsleyen geminid meteor yağmuru, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlara sahne olan bu doğa olayı, yılın son günlerine yaklaşırken Bitlis semalarında görsel bir şölen sundu. Soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkan vatandaşlar, saatte onlarca meteorun atmosfere girerken oluşturduğu parlak izleri hayranlıkla izledi.


Kısa süreli ama etkileyici ışık patlamaları, Bitlis’in karanlık ve berrak gökyüzünde net şekilde görüldü.


Uzmanlar, geminid meteor yağmurunun her yıl aralık ayının ortasında zirve yaptığını ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net gözlemlenebildiğini belirtti.


Bitlis’in doğal coğrafyası ve temiz atmosferi ise bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek için ideal bir ortam sundu.


Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis’in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı; bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık’tan beri heyecanla izliyoruz" dedi.

#Bitlis
#Geminid meteoru
#Cihan Önen
