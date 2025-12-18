Bitlis'te gökyüzünde görsel şölen: Geminid meteorları böyle görüntülendi





Uzmanlar, geminid meteor yağmurunun her yıl aralık ayının ortasında zirve yaptığını ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çok daha net gözlemlenebildiğini belirtti.





Bitlis’in doğal coğrafyası ve temiz atmosferi ise bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek için ideal bir ortam sundu.