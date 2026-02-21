Bitlis'te ulaşım için 5 metrelik kar engelini aştılar

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te yer yer 5 metrelik karda köy yollarında açma ve genişletme çalışması sürdürülüyor.
Bitlis’te kış mevsimi boyunca onlarca kez aynı köy yollarını ulaşıma açan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri şehrin en ücra köylerinden biri olan Karlıtepe Köyünün yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe köy yolunda, iş makineleriyle metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, sağlık, ulaşım ve acil durum hizmetlerinin aksamaması adına çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bitlis İl Özel İdaresi yetkilileri, bugün itibarıyla kapalı köy yolunun bulunmadığını açıkladı. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.