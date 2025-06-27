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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ateşkes ticaretin önünü açtı
Albayrak Medya ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, küresel ticaretin nabzı tutuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvede yaptığı konuşmada, İsrail-İran geriliminin sona ermesinin bölgesel ticaret ve enerji güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Küresel ekonomide ana gündem maddesi haline gelen tarife savaşlarını değerlendiren Bolat, “Ticaret savaşlarıyla karşı karşıyayız. ABD kartlarını açtı ve ülkeleri 'Gel anlaşalım, müzakere edelim' diye çağırıyor” dedi. İstanbul’da Fişekhane’de yapılan etkinliğe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
Erdoğan’dan Gazze isyanı: Biz bu zulme alışmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin unutulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi: “Maalesef bu zulme, bu barbarlığa insanları alıştırıyorlar. Biz alışmayacağız. İsrail zulmünü kanıksamak en büyük yanlıştır. Biz bu zulme elimizle, kemiğimizle, dilimizle, fikrimizle, aksiyonumuzla, ruhumuzla isyan etmeye devam edeceğiz.”
Uğurcan Çakır Fenerbahçe için diretiyor
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır için önemli aşama kaydetti. Son detayları görüşmek için İstanbul’a geçen deneyimli file bekçisi, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Karadeniz ekibi ise bu transfere sıcak bakmıyor.