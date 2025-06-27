Biz bu zulme alışmayacağız

Ateşkes ticaretin önünü açtı

Albayrak Medya ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, küresel ticaretin nabzı tutuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvede yaptığı konuşmada, İsrail-İran geriliminin sona ermesinin bölgesel ticaret ve enerji güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Küresel ekonomide ana gündem maddesi haline gelen tarife savaşlarını değerlendiren Bolat, “Ticaret savaşlarıyla karşı karşıyayız. ABD kartlarını açtı ve ülkeleri 'Gel anlaşalım, müzakere edelim' diye çağırıyor” dedi. İstanbul’da Fişekhane’de yapılan etkinliğe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve iş dünyasından birçok isim katıldı.



