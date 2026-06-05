Böcek'ten yeni bomba

Mayıs ihracatı 22,5 milyar dolar

Türkiye’nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracattaki gerilemenin nedeninin bayram ve takvim kaynaklı iş günü kaybı olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında iş günü sayısı geçen yıla göre 20 günden 14 güne indi. Takvim dezavantajına rağmen günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara ulaştı" dedi.