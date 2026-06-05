Böcek'ten yeni bomba

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Mayıs ihracatı 22,5 milyar dolar
Türkiye’nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracattaki gerilemenin nedeninin bayram ve takvim kaynaklı iş günü kaybı olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında iş günü sayısı geçen yıla göre 20 günden 14 güne indi. Takvim dezavantajına rağmen günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara ulaştı" dedi.
Özel'in talimatıyla Zeyrek'e 950 bin avro
Yolsuzluktan tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ek ifade verdi. Böcek ifadesinde, Özgür Özel’in talimatıyla 15 Ocak 2024’te Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ferdi Zeyrek’in ofisine çanta içinde 950 bin avro (yaklaşık 51 milyon TL) nakit para bıraktığını itiraf etti. Yapılan teknik incelemeler neticesinde Böcek'in söz konusu ofis adresindeki 2 saat 29 dakikalık HTS ve baz kaydı verileriyle de tam olarak örtüştü.
Uykusuz gecelere hazırız
2026 FIFA Dünya Kupası’nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak. Toplam 104 maçın 53’ü, TSİ 00.00-05.00 arasında başlayacak. A Milli Futbol Takımı’nın grup maçlarının başlama saatleri ise 05.00 ile 07.00 arasında değişecek.