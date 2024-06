Bodrum'a 3 günde 175 bin araç giriş yaptı: Oteller doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

HAVA YOLU İLE GELİN' UYARISI





Bodrum'da eğlencenin yarış içinde olduğunu söyleyen Şahin, "Çok güzel yeni mekanlarla beraber yıllardır antik tiyatroda yapılan konserler de bayramın birinci günü başlayarak, Eylül'ün 15'ine kadar yüksek sezon olarak devam edecek. Her akşam her yerde bir eğlence var. Ünlü sanatçılar da yine her zamanki gibi Bodrum'da sahne alacak. Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Herkesin sağlıklı iyi bir şekilde trafik kurallarına uyarak Bodrum'a gelmesini bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerimizi sahte rezervasyon konusunda uyarıyorum. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Gelen misafirlerimizin rezervasyonunun otelde olmaması hem kendilerini hem bizi çok mutsuz ediyor" diye konuştu.