Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum’da fırtına 80 kilometre hıza ulaştı: Feribot seferleri iptal edildi

Bodrum’da fırtına 80 kilometre hıza ulaştı: Feribot seferleri iptal edildi

16:295/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtınanın hızı 80 km ulaşırken, denizde ve dalgalar oluşurken feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Marmaris arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu.

 Öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar 80 km’ye kadar ulaşınca fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar hem denizde hem de karada zor anlar yaşatmaya başladı.


Fırtına nedeniyle Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi buldu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.


#bodrum
#muğla
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı yayın bilgileri