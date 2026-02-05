Bodrum’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar trafiğe kapandı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.