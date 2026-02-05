Yeni Şafak
Bodrum’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar trafiğe kapandı

23:305/02/2026, Perşembe
DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, iki araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. 

2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

 Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi. 

#Bodrum
#Sağanak
#Trafik
