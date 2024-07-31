Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı: Çalışmalar 50 gün sürecek

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı. Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.

1 / 12 TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar başladı. Sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşım Abant Kavşağı'ndan kapatıldı.

2 / 12 İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

3 / 12 Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak.

4 / 12 İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar.

5 / 12 Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.

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