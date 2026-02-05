Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Bolu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

19:535/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyderesi köyü Alanbaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziyafettin Cezaoğlu’na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi. 

 Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


#Bolu
#Yangın
#Ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı? TOKİ Muğla 6 bin 417 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?