Boş araziye moloz ve çöp dökülmesine tepki gösteren mahalleli çözüm bekliyor: Zehir soluyorlar

‘ZEHİRLENİYORUZ’





Bölgede esnaflık yapan Zeki Horoz, çöp ve moloz yığını nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirerek, “Molozdan çok çöp yığını oluştu burada. Buralıyım, doğma büyüme burada yaşıyorum. İnsanlarımız burada zehirleniyor, defalarca şikayet etmemize rağmen bir kere gelip temizlik yapıp gittiler. Sabahtan beri dışarı çıkamıyoruz. Biz burada zehirleniyoruz, sıkıntılarımızı paylaşacağımız yetkili bulamıyoruz...