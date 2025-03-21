Bozkırın ortasındaki vaha: Tam bir mavi cennet

"Dalışa geçtiğimiz sırada girdiğimiz ilk anda suyun en büyük çıktığı gözede yayın balığı resmen dans ediyordu. Tabii ki kameramıza da yakalandı. Onun dışında burada birçok balık buraya ait. Bazıları istilacı tür. Aslında buraya insanoğlu tarafından getirilerek bırakılmış türler de var. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığı bunu yasaklasa da maalesef insanlarımız bu yasaklara uymuyorlar. Karidesler çok yaygın. Çok yaygın türleri var. Harika görüntüler elde ettik. Buraya dalmak çok büyük bir ayrıcalık. İnanılmaz berrak bir su. Harika görüntüler aldık. Dilerim ki tatlı su kaynaklarımızın önemine vurgu yapmış oluruz."