Bu davaları kim finanse ediyor

Bu davaları kim finanse ediyor

04:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Tahılda bu sezon bereketli geçecek

Uluslararası Hububat Konseyi; küresel tahıl üretiminde bu sezon tarihi artış bekliyor. 2 milyar 416 milyon ton tüketime karşın bu yıl 2 milyar 461 milyon ton küresel üretim olacak ve stoklar artacak. Global arzın büyümesiyle birlikte iç piyasada üretim, verimlilik ve su kaynakları açısından pozitif bir tablo oluştu. Türkiye’de de artan yağışlar ve olumlu iklim koşulları sayesinde 2025/2026 sezonu bereketli olacak.

Davaların parası nereden geliyor?

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin kadroya dahil ettiği yaklaşık 150 akademisyen için sistematik biçimde iptal davaları açıldığı ortaya çıktı. 10 kişilik bir grup tarafından son 5 yılda açılan dava sayısı 700’e ulaştı. Her bir akademisyen için ortalama iki dava açılırken davaların maliyeti 42 milyon TL’yi buluyor. Bu da davaların bireysel değil, dışarıdan bir talimat ve finansman desteğiyle açıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Kartal son nefeste

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında çıktığı zorlu Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü. Siyah-beyazlılar, Selke’nin golüyle geriye düşse de yeni transferi Oh, kaptanı Orkun ve 90+7'de Mustafa ile önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

