Bu kanyon doğa harikası: Keşfedilmeyi bekliyor

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki göl, rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.