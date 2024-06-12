Bu keçi danalara rakip oldu: Sadece Antalya'da var

Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, "3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya'ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler 'dana' diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır" dedi.