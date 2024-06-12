|
Gündem

Bu keçi danalara rakip oldu: Sadece Antalya'da var

10:05 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:28 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA

Eskişehir'de ayağa kalkınca 3 metre boya ulaşan ‘Kocaoğlan' isimli keçi pazardaki büyükbaş kurbanlıklara rakip oldu.

1/ 5

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilik başladı. Vatandaşların kurbanlıklarını almak için pazar yolunu tutarken, 12 bin liradan 40 bin liraya kadar küçükbaş kurbanlık bulmak mümkün.

2/ 5

Özellikle küçükbaş kurbanlık almak için gelen vatandaşları ‘Kocaoğlan' isimli keçi şaşırtıyor. Adeta büyükbaş kurbanlık boyunda olan Karaoğlan, ayağa kalktığından yaklaşık 3 metreye kadar ulaşıyor.

3/ 5

Normal şartlarda ise bir insan boyuna yakın olan keçiyi görenler şaşırıyor. Sahibi tarafından Antalya'dan getirilerek, 3 yıldır bakılan keçi 35 bin liraya alıcısı bekliyor. Canlı olarak 150 kilogram gelen Karaoğlan, pazarın gözdesi durumunda.

4/ 5

Keçisine yoğun ilginin olduğunu anlatan Ercan Özel, "3 yıldır kendi hayvanımız. Pazara satmaya getirdik. Canlı hali 150 kilograma yakın. Antalya'ya özgü olan bir hayvan. Başka bir yerde de yetişmiyor. Görenler 'dana' diyor. Biz buna 35 bin lira istiyoruz. Talep var 30 bin lira veriyorlar. Yükseldiği zaman 3 metre vardır" dedi.

5/ 5
#Eskişehir
#Kocaoğlan
#Antalya
#Ercan Özel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce ayında yapılması faziletli olan ibadetler