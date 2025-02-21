Kar tatili haberleri açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdürmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Peki, bugün (21 Şubat Cuma) okullar tatil mi? Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
İstanbul
İstanbul Valisi Davut Gül, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.
Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir."
Bursa
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Yalova
İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.
Muş
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.
Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Samsun
Samsun'da il genelinde eğitime ara verildi.
Sinop
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.
Şırnak
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Iğdır
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Giresun
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.
Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.
Malatya
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yavuz, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
Ağrı
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.
Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
Hakkari
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, Şemdinli ilçesinde de taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.
Rize
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat Cuma günü tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kar tatilinin keyfini nasıl çıkardınız? Tatili verimli geçirmek için kitap okudunuz mu? Ailece vakit geçirmenin, sıcacık bir Rize çayı eşliğinde kitap okumanın tam zamanı. Okuduğunuz kitapların fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.
Ardahan
Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.
Kars
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.
İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelimiz (Verilen hizmetin gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır) bir gün idari izinli sayılacaktır."
Bartın
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bolu
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.
Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumlarının birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
Erzincan
Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Tercan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime ara verildiği ifade edildi.
Bitlis
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.
Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."
Yozgat
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun buzlanma riskini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."
Artvin
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Elazığ
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Ayrıca engelli, hamile kamu görevlileri, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.
Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum, dört gözle benden haber bekliyorsunuz. O halde size güzel bir haberim var. Kar yağışı ve buzlanma devam edecek. O nedenle okullar 21 Şubat Cuma günü de tatil. 2 gün devletten, 1 gün de Vali amcanızdan size 3 gün tatil. Benim de sizden 3 isteğim var, güzelce dinlenin, derslerinize çalışmayı ve okumayı ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edip hastalanmayın, buzlu yerlerde düşerek bir yerinizi kırıp incitmeyin. Söz değil mi? Haydi iyi tatiller. Pazartesi görüşmek üzere."
Van
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Düzce
Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Kastamonu
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.
Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların tatil edildiği belirtildi.
Çanakkale
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.
Tokat
Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.
Siirt
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
Kızılkaya, yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime ara verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.
Yağışların rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını dileyen Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.
Afyonkarahisar
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı için eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.
Kırıkkale
Delice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.
İlçe genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime, köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Sivas
Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."
Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İlçemiz hava durumu raporlarına bakılarak buzlanma ve donma nedeniyle oluşabilecek kaza durumlarından dolayı 21 Şubat Cuma günü köy okullarımız ve taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
Çorum
Laçin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve yollarda aşırı buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, taşımalı olmayan öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.
Konya
Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "İlçe genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü, Hadim genelindeki eğitim kurumlarımızda taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.
Öte yandan, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde de tüm okullar için 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
Bayburt
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Erzurum
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamalarda 21 Şubat Cuma günü Tekman, Horasan, Çat, Karayazı, Tortum ve Hınıs ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca Pasinler ve Uzundere'de taşımalı eğitime Aşkale'de ise kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
Tekman, Çat, Karayazı, Horasan ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.