Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da lodos duvarı devirdi: Altında kalan 10 araç hasar gördü

Bursa’da lodos duvarı devirdi: Altında kalan 10 araç hasar gördü

00:2111/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Bursa’da şiddetli lodosun etkisiyle çöken duvar, boş alana park edilen 10 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak’ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Boş alana park edilen 10 aracın üzerine düşen duvar, araçlarda maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


Muharrem Akaya, "Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. ‘Sesimi duyan var mı, kimse var mı?’ diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm" dedi.


Duvarın çöktüğü sırada aracının içinde bulunan Şener Akbulut ise büyük korku yaşadığını belirterek, "Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım. Büyük bir gürültüyle üzerime geldi" dedi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Bursa
#Lodos
#Duvar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?