Bursa’da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı

23:397/02/2026, Cumartesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünden inen sürücü, başka bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizamettin E. (56) 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park ederek, karşı tarafta bulunan fırından ekmek almak için aracından indi. 

 Bu sırada sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Nizamettin E. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


