Bursa’da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizamettin E. (56) 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park ederek, karşı tarafta bulunan fırından ekmek almak için aracından indi.