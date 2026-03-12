Bursa'da tekne battı: Baba ve oğlu kurtuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba ve oğlun bulunduğu tekne su alarak battı. Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 /4 Olay, saat 20.30 sıralarında Altıntaş Sahili açıklarında meydana geldi. Balık avlamak üzere denize açılan Semih Ş. (44) ile babası Salih Ş.’nin (65) içinde bulunduğu tekne, su almaya başladı.

2 /4 Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne kısa sürede battı. Olay sırasında Semih Ş. ile babası yüzerek kıyıya çıkarmayı başardı.

3 /4 İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.