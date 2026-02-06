Çanakkale'de baraj doldu: Taşkın uyarıları yapılıyor

Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşehrilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.