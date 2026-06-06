Çanakkale'de orman dışı yangınlarda toplam zarar 484 milyon 599 bin liraya ulaştı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yangınlar yalnızca ormanlarımızı değil; çiftçimizin emeğini, ürününü, hayvanını ve geçim kaynaklarını da yok etti. 2025 yılında ilimiz genelinde meydana gelen yangınlarda; 250 küçükbaş hayvan, 2 bin 142 arı kovanı, 3 bin 295 dekar ekili ürün alanı, 8 bin 469 dekar dikili ürün alanı, 123 bin 267 kilogram depolanmış ürün ve hayvan yemi, 10 bin 900 kilogram kimyevi gübre, 35 bin 946 adet ot balyası, 14 bin 950 kilogram buğday, 45 bin 650 kilogram arpa, 56 tarımsal yapı, 3 traktör ve 10 römork, 7 bin 339 adet tarımsal alet ve ekipman etkilendi. Bir anlık ihmal; bir çiftçinin yıllarca emek verdiği bahçeyi, bir arıcının kovanlarını, bir üreticinin mahsulünü ve bir ailenin geçim kaynağını yok edebiliyor. Unutmayalım; orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, emek, üretim, bereket ve geleceğimiz de yanıyor" ifadelerine yer verildi.



























