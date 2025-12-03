Yeni Şafak
Çatıya çıktı, 80 bin TL’lik alacağını tahsil edince ikna olup indi

22:293/12/2025, Çarşamba
IHA
Adana’nın Kozan ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkan boyacı, yaklaşık 80 bin TL alacağını tahsil ettikten sonra ikna olup indi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Boyacılık yapan Ş.B. (40), alacak iddiası üzerine inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. 

 Kısa sürede bölgeye Kozan Belediyesi AKOM, Sağlık ve polis geldi. Ekipler çevredeki vatandaşlar ile birlikte bir düşme ihtimaline karşı inşaat zemininin altına branda gererek güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş ise yaşananları izledi.

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarının ardından, boya ustasının çalıştığı işi veren ustayla ulaşıldı. Alacağı olduğu ileri sürülen 80 bin liralık ödeme, hesabına yatırılan Ş.B. çatıdan inmeyi kabul etti. 

Çatıda saatlerce bekleyen Ş.B., tedbir amacıyla ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

