CHP küfürde birleşti

Deprem bölgesinde tarıma büyük destek: 250 milyon dolarlık proje

Deprem bölgesindeki 11 il için Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek 250 milyon dolarlık yeni tarım projesi başlatılıyor. Proje; sulama, hayvancılık, makine parkları ve mera ıslahını kapsıyor. Bölgeye şu ana kadar 60 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu rakamın 110 milyarı bulacağını ifade etti.