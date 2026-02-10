Yeni Şafak
CHP küfürde birleşti

CHP küfürde birleşti

04:0010/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Deprem bölgesinde tarıma büyük destek: 250 milyon dolarlık proje

Deprem bölgesindeki 11 il için Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek 250 milyon dolarlık yeni tarım projesi başlatılıyor. Proje; sulama, hayvancılık, makine parkları ve mera ıslahını kapsıyor. Bölgeye şu ana kadar 60 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu rakamın 110 milyarı bulacağını ifade etti.

CHP'liler küfürde birleşti

CHP’liler milyarlarca lira yolsuzlukla yargılanan İmamoğlu’ndan sonra, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ‘alçak’, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s.tir git’, ‘seni doğuran ana senden utanır’ gibi küfürlü mesajlar yazan Genel Başkan Özgür Özel’i alkışladı. Özarslan, CHP’den istifa edip Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe sıkı takipte

Süper Lig'de haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, G.Birliği'ni penaltıdan Talisca ve Kerem (2) ile geçip Trabzonspor derbisi öncesi farkın açılmasına izin vermedi.

