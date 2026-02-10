CHP küfürde birleşti

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Deprem bölgesinde tarıma büyük destek: 250 milyon dolarlık proje
Deprem bölgesindeki 11 il için Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek 250 milyon dolarlık yeni tarım projesi başlatılıyor. Proje; sulama, hayvancılık, makine parkları ve mera ıslahını kapsıyor. Bölgeye şu ana kadar 60 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu rakamın 110 milyarı bulacağını ifade etti.
CHP'liler küfürde birleşti
CHP’liler milyarlarca lira yolsuzlukla yargılanan İmamoğlu’ndan sonra, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ‘alçak’, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s.tir git’, ‘seni doğuran ana senden utanır’ gibi küfürlü mesajlar yazan Genel Başkan Özgür Özel’i alkışladı. Özarslan, CHP’den istifa edip Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fenerbahçe sıkı takipte
Süper Lig'de haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, G.Birliği'ni penaltıdan Talisca ve Kerem (2) ile geçip Trabzonspor derbisi öncesi farkın açılmasına izin vermedi.