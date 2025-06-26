"Sokak hayvanlarının toplatılmasını asla istemem"





Yaşadığı olayın ardından köpeklerin değil sahibinin suçlu olduğunu kaydeden Erdem, "Gariban sokak köpeklerinden saldırıya uğramadık. Asla onları bu konuda suçlayamam. Sahipli, ya orada bulunan fabrikaların köpeği ya da bir çoban köpeğiydi. Köpeğimi korumaya çalışırken ben de saldırıya uğradım. Yanımda çocuk ta olabilirdi. Bu sefer ikisini nasıl koruyacaktım bilemiyorum. Tabi ki köpekler küçük bir ırkı gördüğü zaman saldırıya geçiyorlar. Bunun köpeklerle alakalı olduğunu düşünmüyorum zaten, bunun suçlusu köpeklerin sahibi. Bu röportajı yaptıktan sonra bölgemdeki sokak hayvanlarının toplatılmasını asla istemem. Çünkü o hayvanların da bir suçu yok onlar da gariban hayvanlar" ifadelerini kullandı.



