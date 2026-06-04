Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı: Gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Anahtar içerde kalınca kapı kilitlendi





Oğlu araç içerisinde kilitli kalan ve zaman geçtikçe panikleyen genç kadının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibi ilk olarak gözyaşları içindeki genç kadını ve araç içerisindeki küçük çocuğu, "Korkma tamam mı, hiçbir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadının onay vermesinin ardından itfaiye ekibi aracın arka kapı camını kırarak kapıyı açtı.