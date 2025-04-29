Çöp konteynerine düşen çocuğun doktorundan açıklama: 'Kafatasında...'

'İKİ GÜN TAKİP ETTİK'

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Can Şensöğüt, "Çocuk acil servise, 2 gün önce yüksekten düşme sonucu geldi. Yapılan incelemede sağ omzunda ve kolunda bir kırığı vardı. Yine kafatasında bir kırığı vardı. Kafatasında küçük bir beyin kanaması mevcuttu. Çocuğu yatırdık ve iki gün takip ettik. Kontrol filmlerinde kanamada artış olmadı. Biz de çocuğu taburcu etme kararı aldık. Çocuğun genel durumu şu an iyi" dedi.