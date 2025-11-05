Çorum’da hamsinin kilosu 40 liraya düştü: Metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Her vatandaşın sofrasında balığın bulunmasını düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirten iş yeri Sahibi Osman Yiğit, "30 senedir bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan beridir bu işi yapıyoruz. Hep kendimize çalışalım, demedik. Biraz da vatandaşa çalışalım, herkesin evine balık girsin, herkes balık yesin, dedik. Balık demek, sağlık demek, vatandaşlarımız tüketsinler diye böyle bir şey yaptık. Çorum’umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL’ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart" dedi.



